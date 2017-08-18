ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة 03:30 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض 15 آب/أغسطس

واشنطن- أ ف ب:بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، وكأنه يؤيد فكرة الإعدامات الجماعية للمتطرفين الاسلاميين، عندما ألمح إلى قصة تاريخية مشكوك بها حول إعدامات سريعة أمر بها جنرال أميركي في الفيليبين بداية عام 1900.ووردت الإشارة إلى الواقعة في تغريدة استفزازية من رئيس تزداد عزلته يوما بعد يوم ويستخدم تويتر للتصويب على معارضيه، وحتى للإعلان عن تغييرات كبرى في السياسات.وأشارت تغريدة الخميس أيضا إلى أن ترامب يؤمن حقيقةً بقصّة يعتقد العديد من المؤرخين أنها ملفّقة.وكان ترامب قد نشر في البداية تغريدة يعرض فيها المساعدة على إسبانيا بعد الاعتداء بالدهس الخميس على المارة في برشلونة الذي خلف 13 قتيلا واكثر من 50 جريحا.وبعد حوالى ساعة نشر ترامب تغريدة ثانية يقول فيها "أدرسوا ما فعله الجنرال الاميركي بيرشينغ بالإرهابيين بعد القبض عليهم. اختفى بعدها إرهاب الاسلام المتطرف لمدة 35 عاما".وكان ترامب يشير إلى الجنرال جون "بلاك جاك" بيرشينغ الذي كان الحاكم الأميركي لمنطقة مورو ذات الغالبية المسلمة من 1909 الى 1913.وفي ذلك الوقت كانت الفيليبين مستعمرة أميركية، وقوات الجنرال بيرشينغ تقاتل التمرد الإسلامي هناك.والواقعة التاريخية المشكوك بها التي إشار اليها ترامب هي التالية: قوات بيرشينغ تجمع 50 متمردا إسلاميا ثم تعدم 49 منهم برصاص مغمس بدم الخنزير الذي يعتبره المسلمون نجسا.وخلال مهرجان انتخابي في ساوث كارولينا في فبراير 2016 قال ترامب حول الواقعة "سمعتم بهذا، اليس كذلك؟"، ملمحا إلى الجزء المتعلق بدم الخنزير.وأضاف "كان يواجهون مشاكل ارهاب، تماما كما يحدث معنا".وتستمر قصّة بيرشينغ بالإشارة إلى أنه تم إطلاق السجين الرقم خمسين من أجل أن يُخبر رفاقه المقاتلين بما يفعله الأميركيون.وقال ترامب يومها "لمدة 25 عاما لم تكُن هناك أي مشكلة. حسنًا؟ 25 عاما لم تكن هناك أي مشكلة".وأعرب المؤرخون عن شكوكهم إزاء حصول تلك القصة.وبالاستناد إلى موقع التحقق من الوقائع "بوليتيفاكت"، فإنّ المؤرخ العسكري الراحل فرانك فاندايفر قال عام 2003 مشيرا إلى بيرشينغ "لم أجد أي مؤشر إلى إنها كانت واقعة حقيقية".ونقلت بوليتيفاكت نفي أربعة مؤرخين للواقعة.وخلال حملته الانتخابية أيّد ترامب "الإيهام بالغرق"، وهو وسيلة تعذيب استخدمت في عهد جورج دبليو بوش في الحرب ضد الإرهاب قبل أن يوقفها الرئيس السابق باراك اوباما.وبعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض نصحه جنرالات بعدم العودة الى هذه الوسيلة، وبعضهم اعتبر أن التعذيب لم يعط اي نتيجة لجمع المعلومات، وتوقف ترامب عن الحديث عن الموضوع علنا بعد أن اقتنع بكلامهم.

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