سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن
سحر نصر: 8.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الآن
07:00 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
القاهرة- (أ ش أ):تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام.اهتمت الصحف القومية بموافقة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وإحالتها إلى مجلس الدولة للمراجعة النهائية، وبإعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إصدار اللائحة جاء بالإجماع والتوافق بين جميع الجهات.وأشارت نصر، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تضع الإطار التشريعي المناسب لجذب الاستثمارات، وتوفير رؤوس الأموال للمشروعات الاستثمارية، من أجل مشاركة أكبر من القطاع الخاص لتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التنمية.وشددت على أنه بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، تكون مصر قد دخلت بالفعل في مرحلة تفعيل قانون الاستثمار بما يضمن توفير مزيد من المناخ الإيجابي للمستثمرين.وأوضحت، أن اللائحة التنفيذية للقانون تشمل حوافز للمحافظات الأكثر احتياجا، وتحد من البيروقراطية، وتسمح بالمزيد من التنسيق مع الجهات المختلفة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مزيد من الاهتمام لمراكز تقديم خدمات المستثمرين، وتعطى دورا أكبر للمجلس الأعلى للاستثمار، وتركز أيضا على المشروعات كثيفة العمالة، وتهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على زيادة الإنتاجية.وحول سؤال لـ «الأهرام» عن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت مصر، أوضحت الوزيرة أنها بلغت 8,7 مليار دولار أي بزيادة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وكشفت الوزيرة أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في ظل قانون الاستثمار الجديد في يوليو الماضي بلغ 1500 شركة برأس مال 2,4 مليار جنيه بزيادة نحو 67% عن نفس الشهر من العام الماضي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية
-
"الوزراء" يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع
-
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين
-
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والإنتاج
إعلان
إعلان