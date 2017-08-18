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المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%

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مصراوي Masrawy

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%

06:48 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5%

 

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام.

أبرزت الصحف تأكيد وزارة المالية تحسن أداء الاقتصاد المصري بصورة تفوق توقعات الخبراء حيث تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة بنسبة 2% لتسجل 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 11 شهرا الأولى من العام المالي 2016/2017، مقابل 11.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وذكر تقرير أصدرته وزارة المالية أمس أن هذا التراجع في العجز الكلي يرجع إلى تزايد الإيرادات العامة بوتيرة أعلى من ارتفاع الإنفاق العام حيث ارتفعت إيرادات الموازنة العامة بنسبة 32.1% لتسجل 323.7 مليار جنيه بزيادة 114.4 مليار جنيه وهو أعلى معدل لنمو الإيرادات العامة في آخر 7 سنوات وهو ما تحقق رغم انخفاض إجمالي المنح الدولية التي حصلت عليها إلى 600 مليون جنيه فقط مقابل 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بقيمة 89.4 مليار جنيه لتسجل 358 مليار جنيه بنسبة نمو 33.3% وهو ما يؤكد تحرك الاقتصاد بوتيرة سريعة ليستعيد عافيته بشكل قوي خاصة أن حصيلة ضرائب القيمة المضافة ارتفعت بنسبة 52% وبنسبة 22% لحصيلة ضرائب الدخل، كما أن الجهات غير السيادية حققت أعلى معدل نمو في الحصيلة بلغ 32%، وبجانب هذه المؤشرات القوية على تعافي الاقتصاد ارتفعت أيضا الإيرادات العامة غير الضريبية بقيمة 25 مليار جنيه لتسجل 113 مليارا بنسبة نمو 28.4%.

وذكر التقرير أن متحصلات الضرائب من قناة السويس ارتفعت بقيمة 7.8 مليار جنيه لتسجل 20 مليارا بارتفاع 63% عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت حصيلة ضرائب المرتبات بنسبة 19.5% لتسجل 32.5 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الجمارك بقيمة 4.5 مليار جنيه لتسجل 23.9 مليار جنيه.

وعلى جانب الإنفاق العام، أوضح التقرير ارتفاع المصروفات العامة بنهاية مايو الماضي بنسبة 20.2% لتسجل 787.1 مليار جنيه منها أجور وتعويضات للعاملين بقيمة 190 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 2.8% وفوائد على الدين العام بقيمة 277 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 31.9% وللإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 179.7 مليار جنيه بنسبة 28.1%.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع في المصروفات العامة إلى زيادة الإنفاق على برامج الدعم المختلفة بنسبة 41.6% لتسجل 117.8 مليار جنيه وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بقيمة 13.6 مليار جنيه ليصل الإجمالي إلى 61.2 مليار جنيه.

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