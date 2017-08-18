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رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف

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رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف رونالدو وراموس يواسيان برشلونة: الأخبار مذهلة.. لا لديكتاتورية الخوف

التحرير

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صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أنه أصيب بـ"الذهول" على غرار عالم الرياضة في إسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس، والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

وذهب ضحية التفجير بالشاحنة في حي رامبلاس السياحي للمشاة في برشلونة بعد ظهر الخميس، 13 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، حسب آخر حصيلة غير نهائية.

وغرد رونالدو عبر "تويتر"، قائلًا: "لقد أذهلتني الأخبار الواردة من برشلونة.. كل دعمي وتضامني لعائلات وأصدقاء الضحايا".

من جانبه، قال قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس "لا للإرهاب. لا لديكتاتورية الخوف"، في حين أصدر النادي الملكي بيانا عبر فيه عن "ذهوله".

وحذا برشلونة حذو غريمه، وقال في بيان: "بقلب مثقل من هذا الاعتداء الذي وقع في مدينتنا.. كل قوتنا وتقديرنا للضحايا والأقرباء وسكان برشلونة".

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من جهته، علق نادي فياريال تقديم مهاجمه الجديد الكولومبي كارلوس باكا "في إشارة نضال" ضد هذا الاعتداء.

وستلتزم فرق الدرجتين الأولى والثانية بالوقوف دقيقة صمت قبل بدء المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي "تكريما للضحايا وعائلاتهم" حسب بيان صادر عن السلطات الكروية.

وأشار البيان إلى أن رابطة الدوري "ناشدت اتحاد اللعبة للقيام بهذا الأمر".

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق أن لاعبيه "سيضعون شريطة سوداء على سواعدهم في جميع المباريات" المقررة نهاية هذا الأسبوع لمختلف الدرجات.

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التحرير

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