هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي 04:47 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياح

برشلونة- (د ب أ):دوّت صافرات الإنذار في برشلونة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا في أحد الشوارع السياحية الرئيسية بها يوم الخميس، فقد أثارت سيارة "فان" الفوضى في لاس رامبلاس، وهي منطقة عادة ما تعج بالمارة، وذلك عندما اندفعت مسرعة لتدهس عشرات الأشخاص.ويقول راميرو ألدوناتي، وهو صحفي يعمل في صحيفة "ماركا" الرياضية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانت هناك فوضى كاملة، وكان الناس يلوذون بالفرار كالمجانين من لاس رامبلاس، باتجاه بلاكا كاتالونيا".ويقع مكتب "ماركا" في برشلونة على بعد بناية واحدة من موقع الهجوم. وهرع الكثير من الأشخاص للاحتماء بذلك المبنى في محاولة للهروب من مكان الحادث، بحسب ألدوناتي الذي قال أيضا إن طلقات نارية أطلقت بعد ذلك.ووفقا لعدد من شهود العيان، فإن السيارة "الفان" اندفعت في لاس رامبلاس بسرعة عالية، وسارت في خطوط متعرجة مع هدف واضح هو دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص. وحتى الآن أكدت سلطات منطقة كاتالونيا مقتل 13 شخصا وإصابة 80 آخرين.وحل الدمار في وسط برشلونة، التي تجتذب كل يوم آلاف من الأشخاص بما في ذلك العديد من السياح من جميع أنحاء العالم.وكان هناك عشرات الجرحى على الأرض مضرجين بالدماء وحولهم هدايا تذكارية وأشياء أخرى تسببت المركبة في تناثرها أثناء اندفاعها واصطدامها بالعديد من منصات الباعة في ذلك الشارع.وحاول ضباط الشرطة المحلية مساعدة الضحايا بينما طوقت قوات أخرى المنطقة. وذكرت التقارير الاولية ان مهاجما واحدا على الاقل قد حصن نفسه في حانة، غير أن الشرطة اكدت في وقت لاحق ان الامر ليس كذلك.وظلت الشوارع في وسط المدينة مغلقة وتوقفت خدمة مترو الأنفاق. وأغلقت المتاجر والمطاعم في لاس رامبلاس وبلاكا كاتالونيا أبوابها فورا، بناء على طلب الشرطة. وكان على العديد من الأشخاص الذين لجأوا إلى هذه الأماكن قد اضطروا إلى البقاء هناك لعدة ساعات، حتى سمحت لهم الشرطة بالمغادرة.وقوبل الهجوم بإدانة عالمية واسعة، وسط دعوات من جانب قادة دوليين إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب.وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عن الهجوم.

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