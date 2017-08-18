حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

الشرقية- فاطمة الديب:

قررت نيابة ديرب نجم العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس "س.ع.إ" طبيب أطفال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.

ووجهت النيابة، للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة محررات تتضمن ترويج لأفكار الجماعة، وتهدف للدعوة لتعطيل مؤسسات الدولة وتقييد حقوق وحريات المواطنين.

كانت أسرة المتهم، ادعت اختفائه قسريًا منذ أسبوع، وذلك أثناء ذهابه إلى عيادته بالحي الأول بمدينة العبور.