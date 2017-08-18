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تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

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مصراوي Masrawy

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

04:10 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

الشرقية- فاطمة الديب:توقف القطار القادم من القاهرة إلى بورسعيد، لمدة ساعة بمحطة قطارات الزقازيق؛ وذلك بسبب تعنت السائق ورفضه الخروج بالقطار.وأفاد شهود عيان، بأن القطار حضر متأخرًا عن موعده حوالي ساعتين، وتوقف لمدة ساعة أخرى في محطة قطار الزقازيق، بعدما رفض السائق التحرك بالقطار؛ لخوفه من وجود مشكلة بالجرار.وبعد ساعة من توقف القطار، تم توفير سائق آخر للقطار من قِبل القائمين على المحطة، ومن ثم خرج القطار لاستكمال رحلته إلى بورسعيد.

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