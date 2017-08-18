مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث، أمس الخميس، فى مشاجرة بين أقارب، بعزبة الفرايجة أبو مصطفى، التابعة لمركز الرياض بكفر الشيخ، إثر حدوث خلافات بينهما، بسب مزرعتي أسماك ملك لكل منهما، واستخدم فيها المتشاجرين الأسلحة النارية.

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، بوقوع مشاجرة قوية، وإطلاق أعيرة نارية، بعزبة الفرايجة أبو مصطفى دائرة المركز، بين كل من طرف أول "صابر ح.م.ز"، 34 عامًا، فلاح، ومصابًا بطلق نارى بالصدر، و"محمد إ.ي.ز"، 38 عامًا، مصابًا بطلق نارى بالساق اليسرى، وتوفيا متأثرين بإصابتهما.

وطرف ثان "محمد ف.ا"، 36 عامًا، فلاح، هارب، وشقيقه "عمرو"، 41 عامًا، مهندس زراعى، مصابًا بالساق اليسرى، وجرح قطعى بفروة الرأس، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة الرياض، وجرى نقل المتوفيين، لمشرحة مستشفى الرياض المركزى، والمصاب بذاك المستشفى، لتلقى العلاج اللازم.

انتقل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والمقدم إسلام البدوى، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونية، وقوة من مركز الشرطة، وتوجهوا بعزبة الفرايجة أبو مصطفى محل الواقعة، وتبين حدوث مشادة كلامية حادة بين أقارب، بسبب بدء الطرف الأول بضم مصرف صرف، مزرعة سمكية، مشترك بين مزرعتيهما.

كما تبين أن الطرف الثانى أطلق على أثرها الأعيرة النارية، تجاه الطرف الأول، محدثين إصابتهما المذكورة، التى أودت بحياتهما، وبسؤال كلا من ابن عم المتوفى الأول المدعو "سامى س.م.ز"، 33 عامًا، مؤهل عالى، ووالد المتوفى الثانى المدعو "إبراهيم م.ي.ز"، 69 عامًا، فلاح، ويقيمان بنفس العنوان، بدائرة مركز شرطة الرياض.

القى القبض على المتهم الهارب "محمد ف.ا"، أحد طرفى الطرف الثانى فى تلك المشاجرة، والسلاح المستخدم فى تلك الواقعة، عبارة عن "بندقية خرطوش عيار 12 اجنبية الصنع، وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته بتفاصيل الواقعة، أقر بصحتها، فيما كشفت تحقيقات الشرطة أن الطرف الثانى المتشاجرين فى تلك الواقعة، أولاد عمة الطرف الأول.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 16690 لسنة 2017 جنح مركز شرطة الرياض، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.