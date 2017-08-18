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الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

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مصراوي Masrawy

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

03:46 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس

عملية الدهس في برشلونة

 

برشلونة- (د ب أ):

أكدت الشرطة الإسبانية مقتل أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في هجوم إرهابي ببلدة كامبريلس، فيما أصيب مهاجم خامس.

وقالت الشرطة الكاتالونية على موقع تويتر: "علاوة على الاشخاص الأربعة الذين قتلوا في كامبريلس، هناك مهاجم خامس أصيب بجروح وتم اعتقاله بسبب نفس الافعال".

وذكرت تقارير إعلامية أن مدنيين اثنين وضابط شرطة أصيبوا أيضا في الهجوم.

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