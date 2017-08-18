الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس
03:46 ص الجمعة 18 أغسطس 2017
عملية الدهس في برشلونة
برشلونة- (د ب أ):
أكدت الشرطة الإسبانية مقتل أربعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في هجوم إرهابي ببلدة كامبريلس، فيما أصيب مهاجم خامس.
وقالت الشرطة الكاتالونية على موقع تويتر: "علاوة على الاشخاص الأربعة الذين قتلوا في كامبريلس، هناك مهاجم خامس أصيب بجروح وتم اعتقاله بسبب نفس الافعال".
وذكرت تقارير إعلامية أن مدنيين اثنين وضابط شرطة أصيبوا أيضا في الهجوم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس
-
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة
-
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة
-
من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟
إعلان
إعلان