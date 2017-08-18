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كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

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مصراوي Masrawy

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

03:12 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟

كيف تاكل الحيوانات ذات الرأسين

كتبت- ميرا ماهر:

نشاهد في بعض الأحيان أثناء تصفحنا لبعض المواقع على الإنترنت، صوراً لأشخاص أو حيوانات تعيش برأسين وجسد واحد. حينها يتبادر إلى أذهاننا سؤال، وهو كيف يمكن لشخصين تقاسم نفس الجسد بنفس الأعضاء وتناول الطعام؟

وذكرت صحيفة سبوتنيك الروسية نقلاً عن مجلة فوكاس الإيطالية، تصاب أجنة الحيوانات أحيانًا في إحدى مراحل تطورها بحالة مرضية تسمى "Polycephaly" والتي ينتج عنها ولادة رضيع برأسين أو ربما أكثر.

وفي حالة إصابة الجنين بتلك الحالة ينمو جسمه وعموده الفقري بشكل طبيعي إلا أن الجهاز الهضمي يبدأ في التشعب عند نهايته، ليكون له منفذين أو أكثر لإدخال الطعام في وعاء واحد وهو المعدة.

يواجه الحيوان في هذه الحالة مشكلة مع ذاته، فالأمر لا يقتصر فقط على وجود فمين يأكلان بل أن هناك أيضًا مخين يريد كل منهما تلبية احتياجات المعدة التي يظن أنها له وحده، وهو تحديدًا ما يخلق نوعًا من المنافسة الشرسة بين الرأسين، يرى كل منهما أن الرأس المجاور خطرًا على وجوده.

تؤدي هذه المنافسة في كثير من الأحيان إلى أن يأكل أحدهما الآخر، أو ما يعرف بأكل الذات، وهو ما يفسر أن الحيوانات التي تولد بهذه الحالة لا تعيش طويلا، مع وجود استثناءات لهذه الحالات مثل الثعبان مزدوج الرأس والذي أطلق عليه ثيلما ولويز والذي عاش برأسين نحو عقدين من الزمان، بل أنه أنجب 15 صغيراً بحالة صحية جيدة.

 

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مصراوي Masrawy

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