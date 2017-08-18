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وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

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وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

التحرير

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قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن الهدف الرئيسي من قانون الاستثمار الجديد هو توفير فرص عمل للشباب وتحسين دخل المواطن عن طريق تهيئة مناخ مناسب يجذب المستثمرين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للاستثمار، مثل محافظات الصعيد.

وأكدت سحر، عبر برنامج «كلام تاني» على فضائية «دريم »، أن دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إتاحة مناخ مناسب للقطاع الخاص في مشاركة أكبر وطرح استثمارات أكبر في قطاعات الزراعة والسياحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، مما يساعد على تقليل الأسعار.

وشددت وزيرة الاستثمار، على أهمية السياسات المالية لضخ الاستثمارات، وأن الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم، وأن الوزارة تعمل على قدم وساق لحل مشاكل مستثمرين القطاع الخاص والتي تتسبب في إضاعة الفرص على المستثمرين وتضييع فرص عمل جيدة على الشباب.

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وأضافت  سحر نصر، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين عن طريق خلق مناخ جاذب للاستثمار وعمل إصلاحات مؤسسية جادة ووجود البنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر من مياه وكهرباء وصرف صحي، وخصوصا لجذب المستثمرين إلى المناطق الأكثر احتياجا لوجود الاستثمار.

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التحرير

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