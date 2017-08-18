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الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

02:15 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

حادث الدهس في برشلونة

مدريد- (د ب أ):طالبت الشرطة الاسبانية السكان في بلدة كامبريلس - 120 كيلومترا جنوب برشلونة، البقاء في منازلهم حيث تتعامل الشرطة مع هجوم إرهابي محتمل.وقالت الشرطة الكاتالونية على موقع تويتر إن "عملية الشرطة الجارية حاليا في كامبريلس تتعلق بهجوم إرهابي محتمل".ونقلت صحيفة "لا فانجوارديا" عن الشرطة المحلية القول إنه تم سماع طلقات رصاص بينما قال شهود عيان إن المشاة لجأوا إلى الفنادق القريبة.

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