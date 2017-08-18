الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

مدريد- أ ش أ:

أعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال رجلين لهما صلة بحادث الدهس الذي وقع في برشلونة وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات.

وأضافت الشرطة - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز مساء الخميس - أن أحد المعتقلين مغربي والآخر إسباني، وتم اعتقالهما في بلدتين منفصلتين في إقليم كتالونيا.

وقال مسؤول بشرطة إقليم كتالونيا إن سائق السيارة التي دهست المارة في شارع لاس رامبلاس ترجل منها ولم يبد أنه مسلح.

وأكدت الشرطة أن رجلا آخر دهس شرطيين في نقطة تفتيش في برشلونة، أردى قتيلا بالرصاص لكنها أضافت أن الحادث لا يبدو مرتبطا بهجوم السيارة.

وفي واقعة منفصلة قالت الشرطة إن شخصا قتل وأصيب آخر في انفجار وقع بمنزل في ألكانار في الساعات الأولى من صباح أمس ويبدو أن الواقعة مرتبطة بهجوم السيارة.