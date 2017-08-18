حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

القاهرة- أ ش أ:

نعى حزب المحافظين القيادي اليساري والمفكر الكبير رفعت السعيد الرئيس السابق لحزب التجمع الذي وافته المنية مساء اليوم، واصفا إياه بـ "الأخ الفاضل والسياسي المحنك ".

وقال المحافظين في بيان له مساء الخميس: "طالما عهدناه إنسانًا وطنيا مخلصًا ونبراسا للحق وقطبًا لليسار المصري في معاركة السياسية الخالدة والذي سيظل باقيًا بيننا بتراثه الزاخر بالعديد من المؤلفات العلمية في العديد من التخصصات".

وتقدم الحزب بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأعضاء وقيادات حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسى، "السعيد"، مقدمة لأسرته وذويه خالص التعازي والمواساة. وقالت الرئاسة في بيان لها: "فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

تقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة، بمسجد المقطم.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

ونعى عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، "السعيد"، قائلًا:"توفي أحد أهم قادة الحركة الوطنية والتقدمية في مصر والعالم العربي". وأشار عزت، لمصراوي الخميس، إلى أن أعضاء الحزب توجهوا لمنزل الراحل بالمقطم، وأن صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".