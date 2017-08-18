التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

كتبت- مروة شوقي:

قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن صلاة الجنازة على الدكتور رفعت السعيد، الذي وافته المنية، أمس الخميس، بعد صلاة الجمعة، اليوم بمسجد المقطم في ميدان النافورة.

وأضاف مغاوري، في تصريح لمصراوي، أن "السعيد" سيدفن مع زوجته بالمدافن خلف مسجد أبو المكارم بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن العزاء سيقام في مسجد عمر مكرم يوم الأحد المقبل.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، عن عمر ناهز 85 عاما.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".