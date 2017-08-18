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5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

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مصراوي Masrawy

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

12:36 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، القبض على 5 أشخاص بينهم سيدة؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية طناح.

تحريات العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، أشارت إلى أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 120 مترا ملك "بشرى إ."، 62 سنة.

وداهمت قوة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة، المنزل، وتم ضبط كل من: "هيثم م."، 39 سنة، وشقيقه "محمد "، 26 سنة، و"حامد م."، 30 سنة، و"أحمد س."، 27 سنة، وعثروا على حفرة بقطر 1.5 متر، وعمق 7 أمتار داخل غرفة بالطابق الأرضي.

بمواجهة المتهمين ومالكة المنزل، أنكروا قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعللوا ذلك بقصد سحب المياه الجوفية من أسفل المنزل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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