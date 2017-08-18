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صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

12:26 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس

برشلونة بعد حادث الدهس (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، الخميس، حادث دهس أدى إلى مقتل 13 شخصًا، وإصابة 50 آخرون في عملية دهس شاحنة صغيرة لحشد في شارع يشهد كثافة سياحية كبرى في المدينة.

وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال شخص في أعقاب الدهس، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية عن مقتل أحد منفذي الهجوم بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤليته عن الحادث في بيان على الإنترنت ذكر فيه أن مقاتليه نفذوا هجوم برشلونة تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم باستهداف الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي يحاربه في سوريا والعراق.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة رجال الشرطة وهم يصطحبون بعض السيدات إلى خارج المنطقة التي وقع فيها الحادث في شارع "لا رامبلا" الشهير.

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مصراوي Masrawy

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