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سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

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سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

التحرير

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سيطرت حالة من البكاء على المهندسة شيماء عبدالعاطي، شقيقة إيمان عبدالعاطي أسمن امرأة في العالم، عندما وجهت الإعلامية منى الشاذلي سؤالًا، بقولها: «أنت بتعملي كل ده ليه مع أختك رغم مسئولياتك الكتير؟»، في إشارة من الإعلامية عن سبب مساعدتها لأختها.

وقالت عبد العاطي، خلال لقائها مع برنامج «معكم»، المذاع على قناة «سي بي سي» متأثرة: «فكرت للحظة أنه كان من الممكن أنا أكون مكانها ومش لاقية حد يساعدني».

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وأضافت: «هناك حكمة تقول كما تدين تدان، ففي يوم ما هكبر وهتعب وهلاقي بنتي بتعمل معايا نفس اللي بعمله مع أختي».
 

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التحرير

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