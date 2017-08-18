مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور)

التحرير

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أعلن المحاسب فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفرالشيخ، أن إدارة المصيف تقوم حاليا بعملية واسعة للقضاء على "الناموس"، وذلك بعد هروب عدد من المصيفين من المصيف جراء لدغات الناموس التي تؤرقهم طوال الوقت.

وأضاف "شميس" خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه قد تم استخدام 3 سيارات و٣ أجهزة ضباب وجهاز رزار للقضاء علي الباعوض، لافتًا إلى أنه تم المرور على جميع مناطق المدينة المختلفة والشوارع الخلفية ناحية الجبال الرملية ووسط العمارات للقضاء على الناموس والباعوض، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، قام بزيارة مفاجئة إلى مصيف بلطيم، أمس الأربعاء، لتفقد الأوضاع في المصيف وناقش المصيفين حول آرائهم في المصيف.