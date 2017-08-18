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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:24 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

أبرز عناوين الصحف العالمية

 

إعداد - علاء المطيري: 

نشرت صحيفة "التايمز" مقال لهانا لوسيندا سميث من إسطنبول بعنوان "الأسد يدعو الدول الصديقة لإعادة إعمار سوريا"، وقالت صحيفة "أيريش تايمز " إن وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، أعرب عن إصرار حكومة بلاده على إطلاق سراح إبراهيم حلاوة، وقالت صحيفة الجارديان إنه بات بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي زيارة بريطانيا بدون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

 

 

1- التايمز: إيران وروسيا تجنيان مكاسب مادية كبيرة في سوريا

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نشرت صحيفة "التايمز" مقال لهانا لوسيندا سميث من إسطنبول بعنوان "الأسد يدعو الدول الصديقة لإعادة إعمار سوريا". وتقول سميث إنه في إشارة إلى تزايد ثقة الرئيس السوري بشار الأسد بأنه استعاد السيطرة على سوريا، يفتتح المعرض التجاري الدولي الأول منذ خمس سنوات في العاصمة دمشق.

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2- صحيفة: إيرلندا تطالب بإطلاق سراح إبراهيم حلاوة 

إيرلندا تطالب مصر بإطلاق سراح إبراهيم حلاوة

قالت صحيفة "أيريش تايمز " إن وزير الخارجية الايرلندي سايمون كوفيني، أعرب عن إصرار حكومة بلاده على إطلاق سراح إبراهيم حلاوة، المصري الايرلندي، الذي أوشك أن يُكمل عامه الخامس في سجن طُرة.

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3- يديعوت أحرنوت: المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية إن المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت تجميد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو ما يسمى تنظيم المستوطنات والبؤر الاستيطانية الذي تم إقراره مؤخرًا في الكنيست.

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4- الجارديان: مواطنو الاتحاد الأوروبي سيدخلون بريطانيا بدون تأشيرة

مواطنو الاتحاد الأوروبي سيدخلون بريطانيا بدون تأشيرة

قالت صحيفة الجارديان إنه بات بإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي زيارة بريطانيا بدون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، مشيرة إلى أن البريطانية أعلنت أنه سيُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بزيارة المملكة المتحدة بمجرد عبورهم الحدود الأيرلندية، بعد مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست".

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