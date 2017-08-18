حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية عملية دهس إرهابية أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة العشرات وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم، واعتقلت السلطات التركية 9 صحفيين للاشتباه في علاقتهم بالمعارض التركي فتح الله جولن، وألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل احتجز رهائن داخل محطة إذاعية.

1 - القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية في موقع حادث الدهس بمدينة برشلونة (أ ف ب)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم الدهس بمدينة برشلونة، والذي أسفر عن مقتل 13 على الأقل وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية. وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن السلطات المحلية في كتالونيا أكدت أن المهاجم يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا، ونشرت وسائل إعلام محلية صورة له.

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2- اعتقال 9 صحفيين في تركيا للاشتباه في علاقتهم بفتح الله جولن

عملية اعتقال في تركيا (أرشيفية)

أصدرت محكمة إسطنبول التركية أوامر اعتقال بحق 9 صحفيين للاشتباه في علاقتهم بالمعارض التركي فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في العام الماضي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن المحكمة التركية أفرجت عن اثنين من هؤلاء الصحفيين مع استمرار خضوعهما لرقابة القضاء في انتظار المحاكمة مع بقية الصحفيين المعتقلين.

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3- الشرطة الهولندية تعتقل رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة

عناصر من الشرطة الهولندية (أرشيفية)

اعتقلت الشرطة الهولندية رجلا احتجز رهائن داخل محطة الإذاعة الهولندية. وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - "أنه تم اعتقال رجل احتجز رهائن في الإذاعة الهولندية"، مؤكدة انتهاء عملية احتجاز الرهائن في الإذاعة الهولندية بسلام.

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4- مقتل 16 شخصا في هجمات لطالبان بأفغانستان

أعمال عنف في أفغانستان (أرشيفية)

قال مسؤولون أفغان إن ستة عشر شخصا على الأقل قتلوا في أنحاء أفغانستان خلال هجمات منفصلة لمقاتلي طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ويوسع المقاتلون الإسلاميون الذين حكموا البلاد حتى عام 2001 من قبضتهم على البلاد التي تدمرها الحرب منذ انتهاء المهمة القتالية لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ديسمبر عام 2014 وهو ما يستنزف بشدة من قدرات قوات الأمن على مواجهته.

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5- فنزويلا تستدعي السفير الألماني بسبب انتقادات من نائب ميركل

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا (أرشيفية)

استدعت فنزويلا، السفير الألماني لديها احتجاجا على تصريحات انتقد فيها المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة في كراكاس في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال وزير الخارجية خورخي أريازا عقب استدعاء السفير ستيفان أندرياس هيرتسبرج وتسليمه خطاب احتجاج: "ليس لألمانيا ولا أي دولة أخرى حق التدخل في شؤون فنزويلا الداخلية".

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