بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟ 12:19 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:شنت أجهزة الأمن بمختلف محافظات الجمهورية حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وشهدت مختلف محافظات الجمهورية انتشارًا أمنيا مكثفًا من قوات الشرطة، وأجرى مديرو أمن (الأقصر، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، السويس، دمياط، مطروح) جولات ميدانية، تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وقوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.وخلال الـ24 ساعة الماضية، أمكن ضبط 274 قضية مخدرات (567 كجم بانجو، 13 كجم حشيش، 1.2 كجم هيروين، 840 جرام أفيون، 1.4 كجم فودو، 31 ألف قرص مخدر)، و88 هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.كما تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهمًا، ارتكبوا 12 حادثة سرقة متنوعة، وضبط 7 متهمين بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، إضافة إلى تنفيذ 38 ألفا و914 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 571 دراجة نارية مخالفة.

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