أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

12:19 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة؟

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:شنت أجهزة الأمن بمختلف محافظات الجمهورية حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.وشهدت مختلف محافظات الجمهورية انتشارًا أمنيا مكثفًا من قوات الشرطة، وأجرى مديرو أمن (الأقصر، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، السويس، دمياط، مطروح) جولات ميدانية، تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وقوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.وخلال الـ24 ساعة الماضية، أمكن ضبط 274 قضية مخدرات (567 كجم بانجو، 13 كجم حشيش، 1.2 كجم هيروين، 840 جرام أفيون، 1.4 كجم فودو، 31 ألف قرص مخدر)، و88 هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.كما تم ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 21 متهمًا، ارتكبوا 12 حادثة سرقة متنوعة، وضبط 7 متهمين بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، إضافة إلى تنفيذ 38 ألفا و914 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 571 دراجة نارية مخالفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات

    أخبار

  • ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

إعلان

2b4912792b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر