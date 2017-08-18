ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة مكبرة، استهدفت ضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة بمناطق الهرم، الطالبية، وبولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، عن ضبط كلا من: "يسري طالوش"، "كريم أ."، "حسن م."، "محمد بلوظة"، "سيد ع."، "أحمد ع."، "محمد ي."، "محمد النوبي"، و"محمد أ."، وبحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، و3 أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار، والهواتف للاتصال بعملائهم، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، أحالها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.