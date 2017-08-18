أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

12:12 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

ضبط 9 من تجار المخدرات في 3 مناطق بالجيزة

المتهمين

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، حملة مكبرة، استهدفت ضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة بمناطق الهرم، الطالبية، وبولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، عن ضبط كلا من: "يسري طالوش"، "كريم أ."، "حسن م."، "محمد بلوظة"، "سيد ع."، "أحمد ع."، "محمد ي."، "محمد النوبي"، و"محمد أ."، وبحوزتهم كمية من الحشيش والأقراص المخدرة، و3 أسلحة بيضاء، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار، والهواتف للاتصال بعملائهم، والأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، أحالها اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

20800243_1925392394365486_5667837363749260364_n

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة "حشيش" عند دخوله وزارة الداخلية بكفالة

    أخبار

  • المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه

    أخبار

إعلان

fd4d1624e3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر