التجمع: رفعت السعيد أوصى بدفنه مع زوجته في مدافن الإمام الشافعي 12:15 ص الجمعة 18 أغسطس 2017

عمرو عزت أمين شباب حزب التجمع

كتبت- مروة شوقي:كشف عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، عن وصية الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب السابق، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.وقال عزت، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الدكتور رفعت السعيد، أوصى بدفنه بجوار زوجته الدكتورة ليلى الشال في مدافن الإمام الشافعي.ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسى، "السعيد"، مقدمة لأسرته وذويه خالص التعازي والمواساة.وقالت الرئاسة في بيان لها: "فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".تقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة، بمسجد المقطم.السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.ونعى عمرو عزت، أمين شباب حزب التجمع، "السعيد"، قائلًا:"توفي أحد أهم قادة الحركة الوطنية والتقدمية في مصر والعالم العربي".وأشار عزت، لمصراوي الخميس، إلى أن أعضاء الحزب توجهوا لمنزل الراحل بالمقطم، وأن صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويرزق أهله الصبر والسلوان.حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

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