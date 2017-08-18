سيدة فقدت خاتمها وسط الزراعات.. بعد 13 عام ظهر بشكل غريب

اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها

كتبت- ميرا ماهر:

عثر مزارعون في جنوب كندا على ثمرة جزرة ترتدي خاتم زواج، وذلك أثناء قيامهم بجمع محصول الجزر.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، تبين أن الخاتم يعود لسيدة ذات 84 عاماً وتدعى "ميري جريمز"، فقدت الخاتم منذ 13عاما أثناء عملها في أرض تملكها العائلة.

وبعد علمها بفقدان الخاتم، لم تستطيع جريمز مصارحة زوجها بما حدث، واضطرت لشراء خاتم جديد.

وبعد 13 عام شاء القدر أن تعثر إحدى قريبات العمة جريمزعلى الخاتم، ولكن لم تجده ملقياً في مكان ما، وإنما كان يحيط بجزرة بشكل رائع..

تعتزم العمة جريمز لبس الخاتم الذي عثر عليه، فهو ما يزال يناسب مقاس اصبعها.