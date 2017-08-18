أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

11:49 م الخميس 17 أغسطس 2017

إعداد – محمد الصباغ:

وافق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيزعلى ارسال طائرات خاصة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة، فيما قُتل 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق جراء انهيار أحد الأنفاق، فيما عيّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعضاء حكومة جديدة برئاسة أحمد أويحيى.

1 - تفتح حدودها أمام الحجاج القطريين

الكعبة

حجاج يطوفون حول الكعبة (أرشيفية)

تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج القطريين بعد أن وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و اس ) أن الملك السعودي وافق على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في تلعفر بالعراق

داعش

مقاتلون من تنظيم داعش بالعراق (أرشيفية)

أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في انهيار نفق داخل قضاء تلعفر غرب الموصل بالعراق .

وقال المعموري، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية" العراقية إن :"12 مسلحا من تنظيم داعش اختبئوا داخل نفق في أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل لتفادي ضربة جوية مباشرة من قوات الحشد الشعبي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- خروج 4 وزراء من تشكيلة الجزائرية الجديدة

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة (أرشيفية)

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد اويحيى، الذي عين أمس الأول الثلاثاء رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون، الذي تم إنهاء مهامه. ومثلما كان متوقعا خرج من الحكومة، وزير الصناعة محجوب بدة، الذي جرى تعويضه بيوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في ريف دمشق

الجيش السوري

قوات الجيش السوري (أرشيفية)

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر (المعارض) وقوات الجيش السوري مدعومة بميليشيات إيرانية، على محور بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف الأعمال القتالية وتخفيف التصعيد.

وجددت القوات الحكومية وميلشياتها هجماتها العسكرية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" على حي جوبر بالعاصمة دمشق من عدة محاور فيما تواصل فصائل الجيش الحر التصدي لهذه الهجمات وتكبيد القوات الحكومية خسائر كبيرة في العدة والعتاد - حسب القناة .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

تنظيم داعش

عناصر من تنظيم داعش (أرشيفية)

أفاد القيادي بالحشد الشعبي العراقي بمحافظة "الأنبار" قطري العبيدي، بقيام تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم رفضوا الانتماء للتنظيم غربي محافظة الأنبار.

وقال العبيدي "إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم، رميا بالرصاص وسط المدينة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

وفاة حاج مرتدياً ملابس الإحرام أثناء إقلاع الطائرة إلى السعودية

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية