العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

وافق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيزعلى ارسال طائرات خاصة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة، فيما قُتل 12 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العراق جراء انهيار أحد الأنفاق، فيما عيّن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أعضاء حكومة جديدة برئاسة أحمد أويحيى.

1 - السعودية تفتح حدودها أمام الحجاج القطريين

حجاج يطوفون حول الكعبة (أرشيفية)

تفتح المملكة العربية السعودية أبوابها للحجاج القطريين بعد أن وجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الالكترونية لدخول المملكة العربية السعودية، وتخصيص طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة اليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و اس ) أن الملك السعودي وافق على ارسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.

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2- مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في تلعفر بالعراق

مقاتلون من تنظيم داعش بالعراق (أرشيفية)

أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري مقتل 12 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في انهيار نفق داخل قضاء تلعفر غرب الموصل بالعراق .

وقال المعموري، في تصريحات خاصة لقناة "السومرية" العراقية إن :"12 مسلحا من تنظيم داعش اختبئوا داخل نفق في أطراف قضاء تلعفر غرب الموصل لتفادي ضربة جوية مباشرة من قوات الحشد الشعبي".

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3- خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

الرئيس الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة (أرشيفية)

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد اويحيى، الذي عين أمس الأول الثلاثاء رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون، الذي تم إنهاء مهامه. ومثلما كان متوقعا خرج من الحكومة، وزير الصناعة محجوب بدة، الذي جرى تعويضه بيوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الأسبق.

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4- اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة في ريف دمشق

قوات الجيش السوري (أرشيفية)

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل الجيش السوري الحر (المعارض) وقوات الجيش السوري مدعومة بميليشيات إيرانية، على محور بلدة عين ترما بريف دمشق الشرقي وذلك في خرق متواصل لاتفاق وقف الأعمال القتالية وتخفيف التصعيد.

وجددت القوات الحكومية وميلشياتها هجماتها العسكرية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" على حي جوبر بالعاصمة دمشق من عدة محاور فيما تواصل فصائل الجيش الحر التصدي لهذه الهجمات وتكبيد القوات الحكومية خسائر كبيرة في العدة والعتاد - حسب القناة .

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5- داعش يعدم 3 أشقاء رفضوا الانضمام إليه بالعراق

عناصر من تنظيم داعش (أرشيفية)

أفاد القيادي بالحشد الشعبي العراقي بمحافظة "الأنبار" قطري العبيدي، بقيام تنظيم "داعش" الإرهابي بإعدام ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم رفضوا الانتماء للتنظيم غربي محافظة الأنبار.

وقال العبيدي "إن تنظيم داعش الإرهابي أعدم ثلاثة أشقاء من أهالي مدينة القائم، رميا بالرصاص وسط المدينة".

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