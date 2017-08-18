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حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

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مصراوي Masrawy

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

11:49 م الخميس 17 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - محمد سامي:

أمرت نيابة شمال الشرقية، اليوم الخميس، بحبس سيف الإسلام عبد اللطيف إبراهيم، طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالعبور، 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية محظورة.

وكان قد تم القبض على سيف، وتم عرضه على النيابة المسائية بالشرقية للتحقيق معه، وتم التحفظ عليه للانتهاء من تحريات المباحث والأمن الوطني.

يذكر أن الدكتور سيف تغيب أثناء ذهابه إلى عيادته بالحي الأول أمام حاتي الماحي بالعبور، وتعتبر المسافة بين العيادة ومنزله لا تتعدى 10 دقائق.

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مصراوي Masrawy

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