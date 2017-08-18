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إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

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مصراوي Masrawy

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

11:53 م الخميس 17 أغسطس 2017

إصابة 11 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بأرمنت جنوب الأقصر

ارشيفية

الأقصر – محمد محروس:

أصيب نحو 11 شخصًا، مساء الخميس، في مشاجرة بين عائلتين بقرية حاجر أبو دغار بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع المشاجرة، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة منعًا لتجدد الاشتباكات.

وقال مصدر أمني بالأقصر: "إن مشاجرة بالحجارة والعصي وقعت بين عائلتين بقرية حاجر أبو دغار، بمركز أرمنت، وأسفرت عن إصابة 11 شخصًا بإصابات طفيفة".

وأشار المصدر، إلى أنه جرى فض المشاجرة وتدخل كبار عائلات القرية، وتمكنوا من إنهاء الخصومة في المهد، وعقد الصلح بين الطرفين المتخاصمين.

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