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القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

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مصراوي Masrawy

القيادة العامة للجيش الليبي: "الجنائية الدولية" تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي

11:38 م الخميس 17 أغسطس 2017

المشير خليفة حفتر

طرابلس - (د ب أ): 

قالت القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى عينه مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش، إن المحكمة الجنائية الدولية تساهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأشادت القيادة في البيان بدور المحكمة الجنائية الدولية "في تحقيق الاستقرار والامن المجتمعي وحماية الشعوب من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة".

وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق الرائد محمود الورفلي قبل ثلاثة أيام، والمتهم بارتكاب انتهاكات في حق معتقلين من جماعات أنصار الشريعة وشورى بنغازي دون الرجوع الى المحاكم والقانون.

وأضاف البيان ان الضابط محمود الورفلي المتهم من قبل الجنايات الدولية يخضع الان للتحقيق امام المدعي العام العسكري في ذات القضية المنسوبة الية.

واكدت القيادة العامة انها تحترم كل الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ويأتي هذا البيان بعد أن اكدت القيادة العامة أنها نشرت بلاغات في اكثر من مناسبة لمنتسبيها بضرورة التقييد بالأوامر الصادرة بالخصوص منها تسليم المعتقلين من الجماعات المصنفة ارهابيا لجهات الاختصاص واستيفاء الحق بالذات واحترام الحريات الشخصية.

ونشرت المحكمة عدة مقاطع للورفلي وهو يقوم بإعدام أو إعطاء أوامر اعدام لمعتقلين لدى الجيش أخرها مقطع فيديو يظهر فيه مع جنوده ويعدمون 20 شخصا يرتدون ملابس برتقالية اللون.

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