رئيس الأهلي: تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين تم وفقا لأسس قانونية

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قال محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي ، إن تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للأهلي على يومين بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر تم وفقا لأسس قانونية، استند إليها مجلس إدارة النادي الأهلي في عدة مشاورات وجلسات سابقة لقرار إقامة الجمعية العمومية على يومين.

ويشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي؛ للمشاركة في الندوة التي يعقدها المهندس محمود طاهر، رئيس النادي؛ لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25و 26 أغسطس الجاري بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر .

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وأوضح المهندس محمود طاهر أن موقف النادي الأهلي من انعقاد الجمعية العمومية على يومين، بمقري النادي قانوني 100%، ولا يقبل التشكيك فيه، مشددا أن المجلس يعمل بمنتهى الحرص والأمانة مع أعضاء جمعيته العمومية.

وأتم رئيس النادي: قرار إقامة الجمعية العمومية على يومين تم وفقًا لاستشارة نخبة كبيرة من رجال القانون، والذين عمل بعضهم على كتابة وصياغة بنود لائحة النظام الأساسي للنادي، وأكدوا صحة موقف إدارة النادي في إقامة الجمعية العمومية على يومين.