أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

11:36 م الخميس 17 أغسطس 2017

أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حادثة الدهس الإرهابية التي وقعت اليوم بمنطقة "لا رامبلا" السياحية بمدينة برشلونة الأسبانية والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الاشخاص.

وأعرب أبو الغيط ، في بيان صدر مساء اليوم الخميس عن خالص التعازي لحكومة وشعب أسبانيا ولعائلات الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الأمين العام أن مثل هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء تتعارض مع أي مبادئ أو قيم للإنسانية.

وقال إن تصاعد التواتر في عدد هذه العمليات الخسيسة والجبانة في أنحاء مختلفة من العالم يحتم العمل على توسيع دائرة التعاون والتنسيق بين الدول من أجل ردع هذه العمليات ومرتكبيها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمكافحة الإرهاب وتعقب الشبكات والتنظيمات الإرهابية وقطع التمويل عنها ومواجهة الفكر المارق والمتطرف للمنتمين اليها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

    أخبار

  • مشاورات للجامعة العربية حول تنفيذ اتفاق الصخيرات في ليبيا

    أخبار

  • فتح معبر رفح يومي الأربعاء والخميس لعودة العالقين

    أخبار

  • الجامعة العربية: حل الأزمة مع قطر يقع على عاتق الكويت

    أخبار

إعلان

fff5fb3329.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول"

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر

جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر