أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية
أبو الغيط يدين حادثة الدهس في مدينة برشلونة الإسبانية
11:36 م الخميس 17 أغسطس 2017
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
القاهرة - (أ ش أ):
أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حادثة الدهس الإرهابية التي وقعت اليوم بمنطقة "لا رامبلا" السياحية بمدينة برشلونة الأسبانية والتي أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الاشخاص.
وأعرب أبو الغيط ، في بيان صدر مساء اليوم الخميس عن خالص التعازي لحكومة وشعب أسبانيا ولعائلات الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الأمين العام أن مثل هذه العمليات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء تتعارض مع أي مبادئ أو قيم للإنسانية.
وقال إن تصاعد التواتر في عدد هذه العمليات الخسيسة والجبانة في أنحاء مختلفة من العالم يحتم العمل على توسيع دائرة التعاون والتنسيق بين الدول من أجل ردع هذه العمليات ومرتكبيها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لمكافحة الإرهاب وتعقب الشبكات والتنظيمات الإرهابية وقطع التمويل عنها ومواجهة الفكر المارق والمتطرف للمنتمين اليها.
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