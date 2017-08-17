10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بناء إثيوبيا سد النهضة على مجرى نهر النيل لن يؤثر على تزويد مصر بالمياه، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن ما حدث في برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب، وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث الدهس بمدينة برشلونة الإسبانية، وعلّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة حُجاج قطر، قائلًا: "السعودية تُثبت كل يوم كم هي كبيرة".

1- البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بناء إثيوبيا سد النهضة على مجرى نهر النيل لن يؤثر على تزويد مصر بالمياه في ظل مخاوفها من هذا الأمر.

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2- ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للسعودية في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تاريخ وحضارة الولايات المتحدة يتعرضان للتمزيق بعد إزالة تماثيل لشخصيات من حقبة الكونفدرالية، مضيفًا: "من المحزن رؤية تمزيق تاريخ وحضارة بلادنا العظيمة بازالة التماثيل والصروح الجميلة".

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3-المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موسكو في 16 يونيو 2017 (أ ف ب)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن شن هجوم عسكري ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة هائلة وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.

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4- بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما حدث في برشلونة يؤكد على ضرورة توحيد حقيقي للجهود في محاربة الإرهاب.

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5- أوباما: الأمريكيون سيقفون دائمًا بجوار أصدقائهم الإسبان

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في شيكاغو في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إنه وزوجته ميشيل يعبرون عن مواساتهم للضحايا وعائلاتهم في مدينة برشلونة. وأضاف: "الأمريكيون سيقفون دائمًا بجوار أصدقائهم الإسبان".

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6- ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن في 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادث الدهس بمدينة برشلونة الإسبانية، الخميس، والذي خلف 13 قتيلاً و50 مصابًا وفقًا لآخر الاحصائيات، وقال: "الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضته له مدينة برشلونة الإسبانية وسنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا".

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7- ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا

ملك إسبانيا الملك فيليب السادس - أرشيفية

أدان الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا، بأشد العبارات حادث الدهس الإرهابي،الذي وقع وسط مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا الإسبانية وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا. وأضاف: "إنهم قتلة، وهم ببساطة مجرمون، ولن يرهبونا".

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8- وزير الخارجية الألماني: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في برلين في 23 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إن عدم إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه عن النازيين الجدد "خطأ جسيم".

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9- قرقاش: استضافة السعودية لحُجاج قطر "مبادرة كريمة "

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، على أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة حُجاج قطر، قائلًا: "السعودية تُثبت كل يوم كم هي كبيرة".

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10- رئيس كوريا الجنوبية: لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية

الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن - أرشيفية

قلل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن من إمكانية اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، قائلا إن الولايات المتحدة وافقت على عدم القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية بدون موافقة سول. وأدلى الرئيس مون بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه، قائلا :"أؤكد أنه لن تكون هناك حرب في شبه الجزيرة الكورية مرة أخرى".

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