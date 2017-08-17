وزير النقل: خطة شاملة لتجديد السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة السلامة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن هناك خطة شاملة بتجديد منظومة السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من سائقي قطارات السكك الحديدية بحضور قيادات وزارة النقل والنقابة العامة للسكك الحديدية في اجتماع مطول استمر لعدة ساعات.

واستمع الوزير- خلال اللقاء- إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلامة والأمان في التشغيل والظروف الصعبة التي يعمل من خلالها السائقون في ظل تقادم جرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارات.

وأكد الوزير أنه سيتم تطوير كافة ورش الهيئة من خلال منظومة متكاملة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية من خلال لجنة فنية عالية المستوي من جهات الدولة المعنية كما انه جاري تحديث نظم الاشارات لتحويلها الي كهربائية بالاضافة إلي دعم اسطول الجرارات بجرارات جديدة.

وأوضح الوزير أن جميع قيادات السكك الحديدية سيتابعون دوريا كافة قطاعات التشغيل وانه اصدر اوامر مشددة علي كافة نواب الهيئة بالتواجد في مواقع العمل والورش المختلفة واستصحاب القطارات للمتابعة المستمرة للمشاكل التي تواجه مسير القطارات.

وشدد الوزير على عدم خروج اي قطار من الورشة الا بعد ان يكون سليما تماما من الناحية الفنية لافتا الى انه امر بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الحالة الفنية لأنظمة التحكم الألي بالجرارات والخطوط وخاصة خط بني سويف الجيزة مشيرا إلي انه سيتم دمج وتعديل بعض مواعيد القطارات بعد عيد الاضحي المبارك.

كما شدد الوزير على أن الفترة القادمة يجب أن تشهد بذل جميع الجهود لتقديم خدمة جيدة للركاب خاصة مع قرب عيد الاضحي المبارك مضيفا انها ستشهد تطويرا وتدريبا لكافة الفئات المتواجده بمنظومة السكك الحديدية وتوافر قطع الغيار اللازمة بشكل عاجل.