الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

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نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسى المفكر والسياسى الكبير الدكتور رفعت السعيد الذى وافته المنية اليوم، الخميس، وتتقدم رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازى والمواساة.

وقالت الرئاسة فى بيان: "لقد فقدت مصر اليوم رمزاً من رموز العمل السياسى الوطنى الذى أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسى المصرى باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسى، والذى تكلل برئاسة حزب التجمع".

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وأضافت أن المحطات التاريخية الهامة التى عاصرها وشارك فى صياغتها الدكتور رفعت السعيد، ومساهماته السياسية القيمة ستظل محفورة فى تاريخ الوطن بحروف مضيئة، وستبقى سيرة الفقيد خالدة فى ذاكرة العمل السياسى المصرى بكل تقدير واحترام من الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية.