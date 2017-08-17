وزير الإنتاج الحربي: إنشاء مشروع لتصنيع خلايات شمسية بطاقة 1 جيجا وات بالعام

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قال اللواء محمد العصار ، وزير الإنتاج الحربى، إن الوزارة بصدد إنشاء مشروع ضخم لتصنيع الخلايات الشمسية بطاقة 1 جيجا في العام، بما يساهم في تحقيق اكتفاء من الطاقة.

وأضاف خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي أقيمت في احتفالية "مصر تستطيع" في جامعة الإسكندرية اليوم الخميس، أن الوزارة لديها خط إنتاج للإلواح الشمسية بطاقة 50 ميجا وات في العام، وهناك ألواح جديدة بطاقة 50 ميجا أخرى، موضحاً أن المشروع يديره حاليا لجنة مشتركة بين وزارات الإنتاج الحربي والكهرباء والاستثمار، باستثمارات 3 مليارات دولار.

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وأشار إلى أن المشروع الجديد في مرحلة دراسة الجدوى، من خلال مؤسسة كبيرة بألمانيا، التي تستغرق 4 أشهر؛ لضمان النتائج والدراسات، ثم تبدأ مرحلة الطرح والمزايدة.