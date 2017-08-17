إصابة ١٠ أشخاص بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية المنشأة الكبرى التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مشاجرة حادة بالأسلحة البيضاء، والشوم، والعصي، بين عائلتي شحاتة وخليل، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص من العائلتين، بسبب خلافات الجيرة، وفتح مناور على أحد المنازل.

جرى نقل المصابين إلى مستشفي كفر شكر وبنها الجامعي، لخطورة بعض الحالات.

كان اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد إصابة 10 أشخاص في مشاجرة حادة بالأسلحة البيضاء والشوم والعصي بين عائلتي شحاتة وخليل، بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، بسبب خلافات الجيرة مع بعضهم البعض.

وتبين من المعاينة إصابة 4 أشخاص، من عائلة شحاتة وهم: "كرم . ع، وشحتة. ع، وصالح . ع، ونور . ع"، ومن عائلة خليل أصيب 6 أشخاص هم: "أحمد . ص، شيماء . ش، حسنة . ع، هاني . ص، وشخصين آخرين.

نُقل المصابون إلى مستشفى كفر شكر المركزي، فيما جرى تحويل 4 أشخاص من الطرفين إلى مستشفى بنها الجامعي لخطورته حالتهم، وتوافر الإمكانيات الطبية لعلاجهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.