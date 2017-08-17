أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس
أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس
11:27 م الخميس 17 أغسطس 2017
وزير الدفاع جيمس ماتيس
واشنطن - (أ ش أ):
عرضت الولايات المتحدة تقديم العون إلى السلطات الإسبانية خلال التحقيقات في حادث الدهس الذي وقع في وقت سابق اليوم بوسط برشلونة، وأسفر عن مصرع أكثر من 13 شخصا.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس عن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي - في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدفاع أيضا جيمس ماتيس - قوله "إن الولايات المتحدة لن تتهاون في ملاحقة العناصر الإرهابية التي تحوم الشبهات حولها وسوف تقوم بتحميل تلك العناصر المسئولية عن الأفعال التي اقترفتها
وتابع تيلرسون يقول "يتعين على الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم أن يدركوا جيدا أن الولايات المتحدة وحلفائها مصممون على الوصول إليهم وتقديمهم إلى العدالة".
وأشار إلى أن القنصليات الأمريكية في إسبانيا على أتصال دائم بالأمريكيين هناك لتقديم العون لهم.
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