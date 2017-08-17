أخبار عاجلة

8 الصبح - حوار مع إيهاب المصري نجم نادي المقاولون الأسبق عن مشواره ومحمد صلاح والنني -
8 الصبح - إيهاب المصري وذكرى أول مباراة لـ النجم محمد صلاح ومفاوضات الأهلي والزمالك -
التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

11:27 م الخميس 17 أغسطس 2017

أمريكا تعرض مساعدة إسبانيا بالتحقيقات المتعلقة بحادث الدهس

وزير الدفاع جيمس ماتيس

واشنطن - (أ ش أ):

عرضت الولايات المتحدة تقديم العون إلى السلطات الإسبانية خلال التحقيقات في حادث الدهس الذي وقع في وقت سابق اليوم بوسط برشلونة، وأسفر عن مصرع أكثر من 13 شخصا.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس عن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي - في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدفاع أيضا جيمس ماتيس - قوله "إن الولايات المتحدة لن تتهاون في ملاحقة العناصر الإرهابية التي تحوم الشبهات حولها وسوف تقوم بتحميل تلك العناصر المسئولية عن الأفعال التي اقترفتها

وتابع تيلرسون يقول "يتعين على الإرهابيين في مختلف أنحاء العالم أن يدركوا جيدا أن الولايات المتحدة وحلفائها مصممون على الوصول إليهم وتقديمهم إلى العدالة".

وأشار إلى أن القنصليات الأمريكية في إسبانيا على أتصال دائم بالأمريكيين هناك لتقديم العون لهم.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة

    أخبار

  • من هو المهاجر المغربي المشتبه به في تنفيذ هجوم برشلونة؟

    أخبار

  • طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن

    أخبار

  • بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة

    أخبار

إعلان

cb7f3ffdba.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

8 الصبح - باحث فى معهد واشنطن يكشف كيف كانت تتناول الوكلات الإخبارية الأمريكية فض رابعة والنهضة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو

كلاسيكو الأرض - حوار مع مانويل بيريز الصحفي بالوكالة الإخبارية الإسبانية حول مباراتي الكلاسيكو