أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إعداد 475 ساحة و5768 مسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف، بتشكيل لجنة متابعة لساحات الصلاة، تضم الشيخ جمال السيد عطا الله، مدير عام الدعوة، والشيخ محمد مسعد عبده، رئيس قسم المساجد الحكومية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، والتأكد من تمكين الخطيب الرسمي من أداء الصلاة والخطبة بنفسه، وعدم استغلال الخطبة في أغراض سياسية، وتحويل المخالف إلى التحقيق الفوري بالتنسيق المباشر مع لجان المتابعة بالإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.

وقال زيادة، إنه جرى تجهيز 950 إمامًا أساسيًا واحتياطيًا للساحات، و5768 إمامًا لكل مسجد تابعين لمديرية الأوقاف، مشيرًا إلى أن الساحات وزعت على 20 إدارة.