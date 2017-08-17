الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية
10:55 م الخميس 17 أغسطس 2017
مكة المكرمة- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية، مساء الخميس، من محافظة البحيرة، يبلغ من العمر 68عاما، من حجاج السياحة.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحج، أن المتوفي يدعى حسن عبدالحميد عبدالرحمن محفوظ، حيث توفي إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.
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