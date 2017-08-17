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الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

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مصراوي Masrawy

الوفد ينعي رفعت السعيد: فقدت رمزًا للنضال الثوري

10:54 م الخميس 17 أغسطس 2017

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الدكتور سيد البدوي

كتبت- مروة شوقي:

نعى حزب الوفد، برئاسة الدكتور سيد البدوي، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، الذي وافته المنية قبل قليل، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، بحسب بيان صادر الخميس، إن البلاد فقدت قيمة وقامة وقيادة سياسية محنكة وتاريخ مشرف من النضال الثوري والمعارضه الحقيقية البناءة.

وعدد فؤاد مآثر الفقيد بقوله: "يعتبر السعيد من الأسماء البارزة في الحركة اليسارية المصرية منذ أربعينات القرن العشرين وحتى نهاية السبعينات، اعتقل في سبيل الرأي مرات عديدة، منها سنة 1978 بعد كتابته مقالا مهاجماً فيه النظام حيث عرف الراحل بمعارضته على مر الأنظمة المختلفة".

وأشار متحدث الوفد، إلى أن الراحل كان من أشد المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين لما اعتبره الراحل قيامها بخلط الدين بالسياسية، علاوة على العديد من المؤلفات النقدية للحركات المتطرفة مثل "حسن البنا: متى؟.. وكيف؟.. ولماذا؟" و"ضد التأسلم".

وأكد فؤاد، أن الدولة المصرية فقدت أحد القامات السياسية المهيبة علي مر التاريخ المعاصر، وتابع: "ندعوا الله عز وجل أن يتغمده برحته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه وجميع مناصريه والشعب المصري بأسره الصبر والسلون".

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