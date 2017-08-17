"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان

كتبت- مروة شوقي:

قال الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، إن مصر فقدت أحد أبرز السياسيين وأشد المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين، بوفاة المناضل اليساري الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق.

وأشار بيومي، في بيان صادر الخميس، إلى أن "السعيد" ظل متمسكا بمبادئه وموقفه من جماعة الإخوان منذ ظهوره على الساحة السياسية، لافتًا إلى أنه ظل دائما ينتقد أفكارهم ومناهضا لحركة "التأسلم" التي كانت تقودها تلك الجماعة.

وأضاف رئيس حزب الدستور، أن السعيد كان له تاريخ مشرف من النضال والمعارضة للفكر المتشدد على مر التاريخ المعاصر، داعيًا الله أن يتغمده برحته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.

وتوفي الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، عن عمر ناهز 85 عاما.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

حصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".