إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان
11:02 م الخميس 17 أغسطس 2017
بيروت - (أ ش أ):
ارتفعت مساء اليوم حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث تستخدم القذائف الصاروخية وخصوصا في الشارع الفوقاني بين القوة المشتركة ومجموعة بلال العرقوب.
وأشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى إصابة 7 أشخاص بعد إصابة امرأة لافتة إلى سماع أصوات قذائف الـ"أر بي جي" الصاروخية بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.
وأضافت المصادر إلى أن مخيم عين الحلوة شهد حركة نزوح من الأحياء المجاورة للشارع الفوقاني نتيجة الاشتباكات
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل واصابة 20 عنصرًا من القوات الحكومية السورية شرقي دمشق
-
اليمن يعلن سقوط قتلى حوثيين في محافظتي شبوة والجوف
-
البرلمان اللبناني يلغي مادة قانونية تجنب المغتصب العقوبة
-
اشتباكات بين البيشمركة وداعش بمحافظة صلاح الدين العراقية
إعلان
إعلان