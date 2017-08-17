إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

ارتفعت مساء اليوم حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث تستخدم القذائف الصاروخية وخصوصا في الشارع الفوقاني بين القوة المشتركة ومجموعة بلال العرقوب.

وأشارت مصادر لبنانية مطلعة إلى إصابة 7 أشخاص بعد إصابة امرأة لافتة إلى سماع أصوات قذائف الـ"أر بي جي" الصاروخية بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وأضافت المصادر إلى أن مخيم عين الحلوة شهد حركة نزوح من الأحياء المجاورة للشارع الفوقاني نتيجة الاشتباكات