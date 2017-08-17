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بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

10:57 م الخميس 17 أغسطس 2017

بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما حدث في برشلونة يؤكد على ضرورة توحيد حقيقي للجهود في محاربة الإرهاب.

وأعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس - أن الرئيس الروسي يقدم التعازي للعاهل الإسباني في الهجوم الإرهابي بمدينة برشلونة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البرقية المرسلة للعاهل الإسباني "إننا ندين بشدة هذه الجريمة الوحشية المرتكبة ضد المدنيين. وهذا الحادث يؤكد مرة أخرى على الحاجة لبذل جهود حقيقية مشتركة من المجتمع الدولي في صراع لا هوادة فيه ضد الإرهاب".

كما تمنى بوتين الشفاء العاجل لجميع المصابين، وقدم تعازيه الحارة لأسر وأصدقاء الضحايا في الهجوم الإرهابي وسط برشلونة.

وكانت حكومة كتالونيا، أعلنت مقتل 13 شخصا، وإصابة 50 آخرون في عملية دهس شاحنة صغيرة حشد في شارع يشهد كثافة سياحية كبرى في برشلونة.

وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال شخص في أعقاب الدهس، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية عن مقتل أحد منفذي الهجوم بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.

فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في بيان على الإنترنت أن مقاتليه نفذوا هجوم برشلونة تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم باستهداف الدول الأعضاء في التحالف الدولي

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Asha

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