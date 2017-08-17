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جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

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مصراوي Masrawy

جوتيريس يدعو والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

10:55 م الخميس 17 أغسطس 2017

جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات

أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

دعا أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة اليوم الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات بغرض إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية أن جوتيريس أكد أن المفاوضات تمثل أساس الحل السياسي والذي يعتبر الحل الوحيد للازمة الراهنة في فنزويلا.

كما أكد جوتيريس دعمه القوي للجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية لمساعدة الحكومة والمعارضة في فنزويلا على التفاوض من أجل التوصل إلى مثل هذا الحل، مؤكدا أنه على اتصال عن قرب بجميع الأطراف.

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مصراوي Masrawy

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