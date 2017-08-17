جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات
10:55 م الخميس 17 أغسطس 2017
أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة
نيويورك - (أ ش أ):
دعا أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة اليوم الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات بغرض إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن جوتيريس أكد أن المفاوضات تمثل أساس الحل السياسي والذي يعتبر الحل الوحيد للازمة الراهنة في فنزويلا.
كما أكد جوتيريس دعمه القوي للجهود التي تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية لمساعدة الحكومة والمعارضة في فنزويلا على التفاوض من أجل التوصل إلى مثل هذا الحل، مؤكدا أنه على اتصال عن قرب بجميع الأطراف.
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