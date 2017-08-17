الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة

مدريد - (أ ش أ):

أعلنت الشرطة الإسبانية، أن مجهولا نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة بعد هجوم برشلونة الإرهابي.

وقالت شرطة إقليم كتالونيا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - إن سائق دهس شرطيين في نقطة تفتيش بالمدينة ذاتها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن شرطيا واحدا على الأقل أصيب في نقطة التفتيش.

كانت حكومة كتالونيا، أعلنت مقتل 13 شخصا، وإصابة 50 آخرون في عملية دهس شاحنة صغيرة حشد في شارع يشهد كثافة سياحية كبرى في برشلونة.

وأعلنت الشرطة الإسبانية اعتقال شخص في أعقاب الدهس، فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية عن مقتل أحد منفذي الهجوم بتبادل إطلاق النار مع الشرطة.

فيما أعلن التنظيم الإرهابي في بيان على الإنترنت أن مقاتليه نفذوا هجوم برشلونة تنفيذا لتعليمات قيادات التنظيم باستهداف الدول الأعضاء في التحالف الدولي".