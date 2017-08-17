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بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد

11:05 م الخميس 17 أغسطس 2017

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مساعد وزير الداخلية يُشرف على حملة لإزالة التعديات بمحطات المترو

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كتب - محمد شعبان:أصيب طفل بكسور بالجسم، اليوم الخميس؛ صدمته سيارة ملاكي يقودها آخر بمدينة الشيخ زايد.تلقى مسؤول غرفة عمليات نجدة أكتوبر، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود مصاب بميدان المستقبل.وكشفت المعاينة الأولية أن طفلا كان يقود سيارة ملاكي ماركة تويوتا كورولا، قام ببعض الحركات الاستعراضية، واصطدم بالمصاب الذي كان يقود دراجة بخارية.تمكن الأهالي من ضبط السائق، وتحفظوا على السيارة لحين حضور الشرطة، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى.

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