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إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

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إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي إصابة مُروعة لـ«كوكا» في انتصار براجا بالدوري الأوروبي

التحرير

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تعرض الدولي المصري أحمد حسن «كوكا» لإصابة مروعة أثناء لقاء فريقه براجا أمام هافنارجاردار الإيسلندي في الدوري الأوروبي.

وسقط "كوكا" على الأرض مغشيًا عليه بعد أن سالت الدماء من رأسه حتى غادر الملعب في الدقيقة 60 وتوجه إلي المستشفى.

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وبرغم خروج "كوكا" تمكن براجا من تحقيق الانتصار بنتيجة 2-1 خارج دياره على أن يُقام لقاء العودة الخميس القادم.

وتقدم الفريق الإيسلندي عن طريق "بيورسون" في الدقيقة 40 وبعد خروج كوكا عادل "باولينيو" النتيجة في الدقيقة 62 قبل أن يُضيف"نيكولا ستوجيليجكوفيتش" هدف الفوز في الدقيقة 79 من عُمر اللقاء ليُحقق الفريق البُرتغالي انتصارًا ثمينًا.

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التحرير

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