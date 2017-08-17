محمود طاهر في ندوة الشيخ زايد: لائحة النظام الأساسي مطابقة للقانون (صور)

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شهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي؛ للمشاركة في الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25 و26 أغسطس الجاري.

وتطرقت الندوة التي شهدت حضورًا كبيرًا من الأعضاء لشرح الفارق بين لائحة النظام الأساسي التي أعدها مجموعة من خبراء القانون وبين اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية.

وشهدت الندوة حضور المهندس محمود طاهر رئيس النادي، وكامل زاهر أمين الصندوق، ومروان هشام، ومحمد جمال هليل، عضوي المجلس.

وتحدث طاهر، خلال الندوة الخاصة لشرح لائحة النظام الأساسي للنادي عن قانون الرياضة الجديد، مؤكدا أن للنادي الأهلي تحفظاتٍ عديدةً على بعض بنود القانون، والتي يشوبها عوارٌ واضحٌ.

وأضاف أن الندوة لن تتطرق لشرح تفاصيل البنود المعيبة في قانون الرياضة، ولكن في المستقبل لابد من التطرق لها؛ من أجل تصحيحها بما يتوافق مع أوضاع الأندية التي تملك جمعيات عمومية كبيرة.

وأشار رئيس الأهلي الى أن تجاهل دعوة النادي للمشاركة في صياغة قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية كان متعمدًا، وأنه لأول مرة يؤكد أن هناك تعمدًا واضحًا في عدم إشراك النادي في هذا الملف.

وقال محمود طاهر، إن هناك فوارق جوهرية بين لائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في الجمعية العمومية المقرر عقدها يومي 25 و26 أغسطس الجاري في مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر وبين اللائحة الاسترشادية.

وأوضح أن لائحة الأهلي حرصت على إقرار بند الجنسية المصرية كشرط أساسي في الترشح، وكذلك بند المؤهل الدراسي، وبند أداء الخدمة العسكرية، إلى جانب قصر عدد أعضاء المجلس على 9 أعضاء بدلا من 12 عضوا.

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وأكد محمود طاهر أن لائحة النظام الأساسي للنادي مطابقة تماما للقانون، بعدما قام بإعدادها مجموعة من القامات القانونية.

وأوضح أن اللجنة التي وضعت اللائحة حرصت على مطابقتها تماما للقانون، لافتا إلى أن الأهلي كان لديه لائحته الخاصة منذ عام 1908، قبل تكوين اللجنة الأوليمبية أو وزارة الرياضة بسنوات طويلة.