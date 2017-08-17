محمود طاهر: لا توجد بنود في اللائحة غرضها إقصاء أبناء النادي الأهلي

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قال محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إن ما يردده البعض محاولين التشكيك في المجلس الحالي، بإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي؛ لإقصاء بعض الأشخاص من الانتخابات المقبلة، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يجب أن يتم تداوله دون أدلة مثبتة له.

وكشف طاهر أن لائحة النظام الأساسي تمت صياغتها وإعدادها؛ من أجل النادي وأبنائه، ولا يمكن أن يتم إقصاء أحد من أبناء الأهلي عن عمدٍ، أو قصد؛ لأية أغراض حسابات أخرى.

وشدد طاهر على أنه لا توجد أية بنود في اللائحة النظام الأساسي للنادي غرضها إقصاء أي شخص من أبناء النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يعمل ومجلسه على لم شمل الكل من أبناء الأهلي دائما.

وكشف طاهر، إن سبب عدم إقامة الجمعية العمومية القادمة في فرع النادي بالشيخ زايد يرجع الى وصول خطاب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بأن الشيخ زايد فرع وليس مقرا من مقرات النادي.

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وأوضح أن الدعوة للجمعية العمومية تمت في مقري الجزيرة ومدينة نصر وأي تعديل في ذلك يلغي صحتها ويجعلها غير قانونية.

وأضاف أن نفس الأمر ينطبق على عدم إقامتها في 3 أيام لضمان قانونيتها.

وشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حضورًا مكثفًا من أعضاء النادي؛ للمشاركة في الندوة التي عقدها المهندس محمود طاهر رئيس النادي لشرح كل ما يتعلق بلائحة النظام الأساسي التي تم إعدادها للتصويت عليها في اجتماع الجمعية العمومية للنادي يومي 25 و26 أغسطس الجاري بمقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر.