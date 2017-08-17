أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن أفكاره وزوجته ميشيل مع الضحايا وعائلاتهم في مدينة برشلونة، وذلك بعد هجوم الدهس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة العشرات.

وكتب أوباما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمريكيون سيقفون دائمًا بجوار أصدقائهم الإسبان".

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره الهجوم وقال عبر تويتر أيضًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة برشلونة، مضيفًا " سنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا. كونوا أقوياء وأشداء.. نحن نحبكم".

وقدمت زوجته ميلانيا ترامب أيضًا التعازي لعائلات ضحايا الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم أيضًا وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بسرعة شفاء المصابين. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: " تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اجتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق عديدة من العالم".

وأكد البيان، على أن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وإمتهان للكرامة الإنسانية، لن يُكتب له الانتصار في النهاية

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالعمل الإجرامي الجبان. وأكد أيضًا على وقوف بلاده بجوار إسبانيا في هذه الظروف الصعبة والتزامه في دعم الجهود الدولية للحرب على الإرهاب.