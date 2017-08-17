أخبار عاجلة

التعليم: إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا -
سقوط "أم شادية" مستقطبة صغار السن للتسول بمترو الجيزة -
بالصور- "الميمون" غارقة في الصرف الصحي.. ومحافظ بني سويف: "عندنا حلول" -
جهاز "الإكس راي" يوقع شاب وبحوزته أدوية مخدرة بمحطة الأقصر -
"أمن المنوفية" تعقد جلستي صلح لإنهاء خصومات ثأرية بمركز الشهداء -
معرض للكتاب ضمن احتفالات ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة -
8 الصبح - هنري ... أسطورة فرنسية في عالم الساحرة المستديرة ... تمتع بأهداف الغزال بمناسية عيد ميلاده -
رجائي عطية يوجه رساله خاصة لمحمود طاهر قبل عمومية 25 أغسطس -
8 الصبح - إيهاب المصري يكشف ماحدث مع نادي الرجاء وسبب عدم رجوعه لنادي المقاولون -
بعد هجوم برشلونة .. ميركل تدعو للتخلي عن الموسيقى في الفعاليات الانتخابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

10:33 م الخميس 17 أغسطس 2017

أوباما يوجه رسالة لضحايا هجوم الدهس في برشلونة: سنقف بجواركم

باراك أوباما

القاهرة – (مصراوي)

قال الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إن أفكاره وزوجته ميشيل مع الضحايا وعائلاتهم في مدينة برشلونة، وذلك بعد هجوم الدهس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة العشرات.

وكتب أوباما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمريكيون سيقفون دائمًا بجوار أصدقائهم الإسبان".

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد بدوره الهجوم وقال عبر تويتر أيضًا إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة برشلونة، مضيفًا " سنفعل ما بوسعنا لمساعدة السلطات في إسبانيا. كونوا أقوياء وأشداء.. نحن نحبكم".

وقدمت زوجته ميلانيا ترامب أيضًا التعازي لعائلات ضحايا الهجوم.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية الهجوم أيضًا وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بسرعة شفاء المصابين. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: " تلك الهجمات الإرهابية لا يمكن أن تنال من عزيمة الحكومات والشعوب على اجتثاث جذور الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الاستقرار والأمن في مناطق عديدة من العالم".

وأكد البيان، على أن الإرهاب وما يمثله من فكر متطرف وحض على الكراهية وإمتهان للكرامة الإنسانية، لن يُكتب له الانتصار في النهاية

ومن جانبه أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في برقية بعث بها إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، عن استنكاره الشديد لما وصفه بالعمل الإجرامي الجبان. وأكد أيضًا على وقوف بلاده بجوار إسبانيا في هذه الظروف الصعبة والتزامه في دعم الجهود الدولية للحرب على الإرهاب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ملك الأردن: نقف مع إسبانيا في هذه الظروف الصعبة

    أخبار

  • ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

    أخبار

  • ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟

    أخبار

  • ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

    أخبار

إعلان

812861b721.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

ترامب يقرر عدم تشكيل مجلس استشاري آخر

ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة

ترامب يسلط الضوء على أسطورة "دم الخنازير" ردًا على هجوم برشلونة

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

ترامب يستشهد بقصة تاريخية مشكوك بها حول إعدام مسلمين بعد اعتداء برشلونة

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي